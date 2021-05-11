«إقامة دبي» تدعو المتعاملين لاستخدام التطبيقات الذكية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لـ«إقامة دبي»، المتوافر عبر متاجر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الإلكتروني للإدارة في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد، التي ستصادف 29 رمضان إلى 3 شوال، منوهةً بأن مراكز «آمر» ستكون مغلقة خلال فترة عطلة العيد نفسها.

وأشارت الإدارة إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفسار عن معاملاتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال «آمر» على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.