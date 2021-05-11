الامارات | «الإمارات اليوم» تهنئ الشقيقة «البيان» بعامها الـ 41

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات اليوم» تهنئ الشقيقة «البيان» بعامها الـ 41 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحتفل صحيفة «البيان» بإتمام 41 عاماً على صدورها، وتبدأ عاماً جديداً في رحلتها الإعلامية وإنجاز دورها الوطني.

«الإمارات اليوم» تهنئ الشقيقة «البيان» بهذه المناسبة العزيزة، متمنية لها المزيد من التميز في طريقها الإعلامي، ومواصلة جهودها في خدمة الوطن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news