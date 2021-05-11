الامارات | «إسعاف دبي» تستعد لـ «العيد» بـ 442 إسعافياً و122 مركبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «إسعاف دبي» تستعد لـ «العيد» بـ 442 إسعافياً و122 مركبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أنها وضعت خطة طوارئ للتعامل مع إجازة عيد الفطر، بهدف توفير أفضل الخدمات الإسعافية، والتعامل مع الحالات الطارئة، بسرعة وكفاءة عالية.

وأوضحت أنها خصصت 442 كادراً إسعافياً مدرباً، و122 آلية ومركبة تشتمل على سيارات إسعاف، والمستجيب السريع، والدراجات الهوائية والنارية، والزوارق البحرية، إضافة إلى 222 سائقاً محترفاً، لتأمين سكان وزوار دبي خلال أيام العيد. وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة الدراي، أن المؤسسة وفرت مركبات إسعاف ضمت سيارات وحافلات، ووحدات عناية مركزة في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، ومركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة في حالة استعداد، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news