الامارات | ممر سفر آمن بين الإمارات والبحرين للحاصلين على لقاح «كوفيد-19»

شكرا لقرائتكم خبر عن ممر سفر آمن بين الإمارات والبحرين للحاصلين على لقاح «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم اعتماد ممر سفر آمن بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقتين للحاصلين على لقاح «كوفيد-19»، الذين سيتاح لهم التنقل بين الدولتين بدءاً من أول أيام عيد الفطر المبارك دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول، والتي يتم تحديثها بما يضمن ويجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع.

يأتي ذلك، تأكيداً على حرص قيادة البلدين على تسهيل حركة الأفراد وتحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم. وعليه سيتطلب من المواطنين والمقيمين الراغبين في الاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»، وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها وهي تطبيق «الحصن» في دولة الإمارات، وتطبيق «مجتمع واعي» في مملكة البحرين، كما يمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري (PCR) من خلال هذين التطبيقين.

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