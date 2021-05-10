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الامارات | "الأزمات والكوارث" في دبي توصي بتجنب التجمعات الكبيرة والزيارات خلال "الفطر"

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب التجمعات الكبيرة والزيارات بين الأهل والأصدقاء خلال عيد الفطر المبارك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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