الامارات | "الأزمات والكوارث" في دبي توصي بتجنب التجمعات الكبيرة والزيارات خلال "الفطر"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأزمات والكوارث" في دبي توصي بتجنب التجمعات الكبيرة والزيارات خلال "الفطر" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتجنب التجمعات الكبيرة والزيارات بين الأهل والأصدقاء خلال عيد الفطر المبارك حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.

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