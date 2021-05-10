فيديو.. الإحاطة الإعلامية: بدء إنتاج لقاح «حياة فاكس» في الإمارات

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، اليوم الاثنين، بدء إنتاج لقاح «حياة فاكس» في الإمارات، الأمر الذي يؤذن ببدء مرحلة تاريخية لتصنيع اللقاحات في الدولة.

وأضافت الحوسني، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، «ننتهز الفرصة لتوجيه رسالة شكر وتقدير للعاملين في مجال الدراسات السريرية على جهودهم المتميزة للوصول للاعتماد النهائي للقاح».

وأكدت أنه تم إجراء دراسة عن فعالية التطعيم في الدولة، ووُجد انخفاض كبير في معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، مضيفة أن فعالية التطعيم في وقاية الأشخاص من الحاجة للذهاب إلى المستشفى تبلغ 93%، في حين أن فعالية التطعيم في تقليل الحاجة للعناية المركزة تبلغ 95%.

وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة أنه «تم التوسع في توفير اللقاحات المختلفة في كافة إمارات الدولة، حيث إن اللقاحات المعتمدة في الدولة هي: لقاح سينوفارم، وفايزر-بيونتك، وأسترازينيكا، وسبيوتنيك-في».

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وأكدت الدكتورة الحوسني «تواصل الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات تحقيق أهدافها. فقد تم تطعيم ما يزيد على نسبة 72.03% من إجمالي الفئة المؤهلة، وهم الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 16 عاماً. كما تم تطعيم 79.03% من فئة كبار السن بعمر 60 سنة فما فوق».

وقالت إن نتائج الدراسة أظهرت أن «الأشخاص غير المطعمين هم الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة جرّاء هذا المرض. ووفق هذه الدراسة، فإنه يتعين على الجميع المبادرة بأخذ اللقاح تجنباً للإصابة بفيروس كوفيد-19 ومضاعفاته».