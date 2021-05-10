تفاصيل "ممر سفر آمن" بين الإمارات والبحرين

ابوظبي - سيف اليزيد - في إطار التعاون و التنسيق المشترك بين دولة الإمارات و مملكة البحرين و للمضي قدما نحو التعافي من تداعيات أزمة جائحة كوفيد - 19 تم اعتماد ممر سفر آمن بين البلدين الشقيقين للحاصلين على اللقاح و الذين سيتاح لهم التنقل بين الدولتين بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول و التي يتم تحديثها بما يضمن و يجعل السفر في ظل الظروف الحالية أكثر أماناً وسلامة للجميع. يأتي ذلك تأكيداً على حرص قيادة البلدين على تسهيل حركة الأفراد و تحقيق الأهداف المرجوة من حملات التطعيم لفئات المجتمع المختلفة مما ساهم في الوصول إلى معدلات متقدمة عالمياً في نسبة الحاصلين على اللقاح بما يضمن سلامة و صحة المجتمع و الحيلولة دون انتشار الجائحة. و عليه سيتطلب من المواطنين و المقيمين الراغبين بالاستفادة من الإعفاء من الحجر في كلا البلدين إبراز حصولهم على الجرعة الأخيرة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 وذلك حسب التطبيقات المعتمدة أو الشهادات الصادرة منها وهي تطبيق "الحصن" في دولة الإمارات، وتطبيق "مجتمع واعي" في مملكة البحرين، كما ويمكن للمسافر إبراز نتائج الفحص المخبري /PCR/ من خلال هذين التطبيقين. و تعتبر هذه الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الدولتين ذا أهمية عالية في ضوء التحديات التي يواجهها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد-19 كما يدعم هذا التعاون والتنسيق جهود البلدين لمكافحة هذه الجائحة والتغلب عليها.