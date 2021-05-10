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50 % هي نسبة الأنشطة المدرسية للطلبة والعاملين في مدارس عجمان الخاصة

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ابوظبي - سيف اليزيد - تقرر استئناف الأنشطة المدرسية في المدارس الخاصة بإمارة عجمان على أن لا تزيد السعة الاستيعابية للطلبة والعاملين على 50 % مع التقيد بكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة. 

ويأتي قرار استئناف الدراسة ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، حرصاً من فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي على تأمين صحة وسلامة الطلاب، مع متابعة حثيثة لمستجدات جائحة "كوفيد 19"، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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