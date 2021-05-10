اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمناً بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والبحرين تعتمدان ممر سفر آمناً بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت الإمارات والبحرين ممر سفر آمناً بينهما للحاصلين على لقاح كوفيد19 و الذين سيتاح لهم التنقل بين البلدين بدءاً من أول أيام عيد الفطر دون الحاجة إلى تطبيق متطلبات الحجر الصحي عند الوصول مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الأخرى المعتمدة في وجهة الوصول.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا