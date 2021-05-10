الامارات | التطبيقات الذكية لإنجاز معاملات الإقامة في دبي خلال إجازة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيقات الذكية لإنجاز معاملات الإقامة في دبي خلال إجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي كافة المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوفر عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والموقع الالكتروني smart.gdrfad.gove.ae، في إنجاز معاملاتهم خلال عطلة عيد الفطر السعيد التي ستصادف 29 رمضان إلى 3 شوال. منوهة بأن مراكز آمر ستكون مغلقة خلال فترة عطلة العيد نفسها.

وأشارت الإدارة إلى أنه بإمكان المتعاملين الاستفسار عن معاملاتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال "آمر" على الرقم المجاني 8005111، الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

وأوضحت الإدارة أن مركز سعادة المتعاملين 24/7 المتواجد في مطار دبي الدولي مبنى 3 سيعمل خلال العطلة لاستقبال الحالات المستعجلة فقط، لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين ولضمان صحة وسلامة الجميع خلال العيد.

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