الامارات | أقسام الطوارئ في مستشفيات أبوظبي على مدار الساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن أقسام الطوارئ في مستشفيات أبوظبي على مدار الساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أن وحدات الطوارئ في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة خليفة الطبية، وتوام، والكورنيش ومستشفيات الغربية، التابعة لها ستواصل عملها على مدار الـ 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، كما تواصل طواقمها الطبية والتمريضية والإدارية تقديم الرعاية الطبية وفقاً لأعلى المعايير العالمية للمرضى المنومين في المستشفيات.

وستغلق العيادات الخارجية في جميع مستشفيات شركة «صحة» أبوابها خلال إجازة عيد الفطر، على أن تعاود عملها كالمعتاد بعد الإجازة يوم الأحد الموافق 16 مايو الجاري، باستثناء مركز صحة المرأة مستشفى الكورنيش الذي سيعمل يوم السبت 15 مايو 2021 من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

وأعلنت شركة «صحة» أن عدداً من مراكز المسح الوطني المخصصة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وهي: مراكز أبوظبي، والظفرة، ودبي، والإمارات الشمالية، ستعمل من الأول وحتى الثالث من أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً.

في حين تعمل مراكز التقييم في كل من ميناء زايد والمفرق في أبوظبي، ومركز المعارض في مدينة العين من الأول وحتى ثالث أيام العيد من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً، كما يعمل مركز التطعيم في صالة الأفراح بمدينة زايد بمنطقة الظفرة من الأول وحتى ثالث أيام العيد من الساعة 12 ظهراً وحتى الثامنة مساءً، فيما ستغلق مراكز التطعيم في ميناء زايد، ومركز المعارض ودبي بارك خلال أيام العيد.

ويمكن للراغبين في الحصول على لقاح كوفيد ـ 19 حجز موعد عبر تطبيق «صحة» لأخذ التطعيم في مراكز المسح الوطني والمراكز الصحية التابعة لشركة «صحة».

وتعمل مراكز صحة لرعاية الكلى من السبت إلى الخميس من الساعة 7 صباحاً وحتى 11 ليلاً، فيما تغلق مراكز علاج الكلى المزمنة، المركز الرئيسي من الأحد وحتى الأربعاء، ومركز أبوظبي من الأحد وحتى الثلاثاء، ومركز العين من الإثنين إلى الخميس.

وسيغلق بنك الدم بفرعيه في أبوظبي والعين أبوابه أول أيام العيد، في حين يعمل بنك الدم في أبوظبي ثاني وثالث أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى العاشرة ليلاً، فيما يعمل بنك الدم في العين ثاني وثالث أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، مع توفير إمدادات الدم على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

أما بالنسبة للمراكز الصحية التابعة للخدمات العلاجية الخارجية؛ إذا كان يوم الأربعاء 12 مايو أول أيام عيد الفطر، فستكون أوقات العمل في مركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل في أبوظبي يوم الثلاثاء 11مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ويوم الخميس 13 مايو من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، في حين يغلق المركز يوم الأربعاء 12 مايو والجمعة 14 مايو، ويعود للعمل كالمعتاد اعتباراً من يوم السبت 15 مايو الجاري.

وسيتم إغلاق مراكز البطين والمشرف التخصصي للأطفال، والإتحاد، ومركز الظفرة للأسنان من يوم الثلاثاء 11 مايو وطيلة أيام إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف هذه المراكز عملها المعتاد يوم السبت 15 مايو الجاري.

وفيما يخص مراكز المنطقة الوسطى من مدينة أبوظبي، والتي تشمل مركز مدينة خليفة والباهية والمقطع، وبني ياس؛ فسوف تعمل يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساء وحتى 12 منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، وتغلق أبوابها يومي الأربعاء، والجمعة، وتستأنف عملها المعتاد بعد إجازة العيد اعتباراً من يوم الست 15 مايو.

وتغلق مراكز الفلاح ومدينة محمد بن زايد، ومركز المفرق لطب الأسنان أبوابها طيلة أيام إجازة العيد، على أن تستأنف عملها يوم السبت 15 مايو، ومركز السمحة طيلة اجازة العيد على أت يستأنف عمله يوم الأحد 16 مايو، في حين يعمل مركز بني ياس يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً حتى 3 بعد الظهر، ومن 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، ويغلق يومي الأربعاء والجمعة، ويستأنف عمله المعتاد اعتباراً من يوم السبت 15 مايو الجاري.

وفي العين تغلق مراكز: رماح، وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، والجاهلي والطوية التخصصي للأطفال والخزنة والشويب والفقع، والنيادات، ومركز العين للأسنان، أبوابها طيلة اجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 11 مايو وحتى الجمعة 14 مايو، على أن تستأنف عملها كالمعتاد اعتباراً من يوم السبت 15 مايو الجاري.

وتفتح مراكز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة، يوم الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ويوم الخميس من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، وتغلق أبوابها يومي الأربعاء والجمعة 11 و 14 مايو الجاري، على أن تستأنف عملها المعتاد اعتباراً من يوم السبت 15 مايو الجاري، وتعمل مراكز سويحان والقوع ومزيد والهير على مدار الـ 24 ساعة.

أما في حال كان يوم الخميس 13 مايو 2021 أول أيام العيد فإن العمل في مركز الزعفرانه في أبوظبي سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء 11و12 مايو الجاري من الساعة التاسعة صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، ويوم السبت 15مايو من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، في حين يغلق المركز يومي الخميس والجمعة 13 و 14مايو، ويعود للعمل كالمعتاد اعتباراً من يوم الأحد 16 مايو الجاري، وسيتم إغلاق مراكز البطين والمشرف التخصصي للأطفال، والإتحاد، ومركز الظفرة للأسنان من يوم الثلاثاء 11 مايو وطيلة أيام إجازة عيد الفطر، على أن تستأنف هذه المراكز عملها المعتاد يوم الأحد 16 مايو الجاري.

وفيما يخص مراكز المنطقة الوسطى من مدينة أبوظبي، والتي تشمل مركز مدينة خليفة والباهية والمقطع، وبني ياس؛ فسوف تعمل يومي الثلاثاء والأربعاء من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساء وحتى 12 منتصف الليل، وتغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة، وتعاود العمل يوم السبت 15 مايو من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، وتستأنف عملها المعتاد بعد إجازة العيد اعتباراً من يوم الأحد 16 مايو. وتغلق مراكز الفلاح ومدينة محمد بن زايد، والسمحة، ومركز المفرق لطب الأسنان أبوابها طيلة أيام إجازة العيد، على أن تستأنف عملها يوم الأحد 16مايو.

وفي العين تغلق مراكز: رماح، وعود التوبة للتشخيص والفحص الشامل، والجاهلي والطوية التخصصي للأطفال والخزنة والشويب والفقع، والنيادات، ومركز العين للأسنان، أبوابها طيلة اجازة عيد الفطر من يوم الثلاثاء 11 مايو وحتى السبت 15 مايو، على أن تستأنف عملها كالمعتاد اعتباراً من يوم الأحد 16 مايو الجاري.

وتفتح مراكز الهيلي والمويجعي واليحر ونعمة، يومي الثلاثاء والأربعاء، من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد الظهر، ومن الساعة 9 مساءً وحتى 12 منتصف الليل، وتغلق أبوابها يومي الخميس والجمعة 13 و 14 مايو الجاري، ثم تعاود العمل يوم السبت 15 مايو من الساعة 1ظهراً وحتى 9 مساءً، على أن تستأنف عملها المعتاد اعتباراً من يوم الأحد 16مايو الجاري، وتعمل مراكز سويحان والقوع ومزيد والهير على مدار الـ 24 ساعة.

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