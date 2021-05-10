الإمارات تعلق دخول القادمين من بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "الهيئة العامة للطيران المدني" و "الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ و الأزمات والكوارث" عن تعليق دخول المسافرين القادمين من بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا على جميع الرحلات الجوية للناقلات الوطنية والأجنبية، وكذلك ركاب الترانزيت القادمين منها، اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 باستثناء رحلات الترانزيت القادمة للدولة والمتجهة إلى هذه الدول. كما يشمل ذلك تعليق دخول المسافرين الذين تواجدوا في بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا خلال فترة 14 يوماً قبل القدوم إلى دولة الإمارات مع استمرار تسيير الرحلات، حيث سيسمح بنقل الركاب من دولة الإمارات إلى هذه الدول على الرحلات، كما سيسمح بنقل الفئات المستثناة من الدول الأربعة المذكورة إلى دولة الامارات مع تطبيق الإجراءات الإحترازية المذكورة، والتي تشمل مواطني دولة الإمارات، والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بين دولة الإمارات مع هذه الدول، والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية على أن يتم إلزامهم بالإجراءات الوقائية التي تشمل حجراً مدته 10 أيام وفحص PCR في المطار و في اليومين الرابع و الثامن من دخول الدولة وخفض مدة فحص PCR من 72 ساعة إلى 48 ساعة على أن يتم قبول الفحوصات الصادرة من المختبرات المعتمدة والتي تحمل QR Code. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه يشترط على المسافرين القادمين من بنجلاديش وباكستان ونيبال وسريلانكا عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوما لكي يسمح لهم بدخول الدولة، مع استمرار رحلات الشحن بين دولة الإمارات مع هذه الدول. وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل و جدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.