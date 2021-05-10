توفير المسكن من أولويات القيادة الرشيدة

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

يتربع توفير المسكن الملائم وتحقيق الاستقرار الأسري على قائمة أولويات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي، لأهمية ذلك في تحقيق الترابط الأسري والاستقرار بين المواطنين.

ولقي إعلان حزمة المنافع السكنية الأولى للعام الحالي، والتي تزامنت مع عيد الفطر المبارك، ترحيب المواطنين لأهميتها في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والترابط الأسري، والتي تؤكد حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الدائم على توفير حياه مستقرة للمواطنين في إمارة أبوظبي، وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لهم.

وتأتي دفعة العام الحالي لتشكل إضافة لحزم المنافع السكنية التي تم تقديمها للمواطنين العام الماضي، حيث شهد عام 2020 الإعلان عن توجيهات سامية لإصدار ثلاث دفعات، شملت منح أراضٍ سكنية وقروض إسكانية ومساكن، بالإضافة إلى إعفاء المواطنين المتقاعدين والمتوفين، بقيمة بلغت 15.5 مليار درهم، واستفاد منها 13.626 مواطناً، بما ساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي للمواطنين، ورفعت عن كواهلهم الأعباء في توفير المسكن الملائم، ما أدخل على قلوبهم البهجة والسعادة.

ويتوقع أن تكون لحزمة المنافع السكنية الأولى للعام الحالي آثار اقتصادية إيجابية ستنعكس بشكل إيجابي، بتعزيزها نشاط قطاع الإنشاءات في الإمارة، ورفع مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام في دفع عجلة التنمية في المجتمع.

وتنفذ هيئة أبوظبي للإسكان العديد من المبادرات لدعم المواطنين في مرحلة البناء الذاتي، ومنها مبادرة «بيتي»، باعتبارها الطريقة السهلة والفعالة لبناء المواطن مسكنه الخاص في إمارة أبوظبي

ومبادرة «بيتي» تشمل توفير كتيب يتضمن تصاميم مساكن متنوعة ومعتمدة من الجهات المعنية للراغبين في بناء مسكن على الأرض المخصصة لهم، من خلال التعاون مع استشاريي القطاع الخاص من ذوي السمعة المرموقة والخبرة العريقة في مجال التصميم.

ومن خلال المبادرة يتم توفير تصاميم نموذجية مسبقة الاعتماد، بما يخفف عبء عملية التصميم والبناء على المالك والاستشاري والمقاول، بالإضافة إلى توفير وقت التصميم على المالك، والإسراع في إجراءات الاعتماد المطلوبة، وتوفير مقاولين من ذوي الكفاءة، قادرين على تنفيذ المساكن وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة والجودة المتفق عليها.

وتوفر المبادرة 58 تصميماً مسبقة الاعتماد من البلديات، بما يوفر الوقت اللازم لإجراءات التراخيص.

كما تنفذ «الهيئة» مبادرة «بيت عامر» التي تتيح لشركات القطاع الخاص المتخصصة بتوريد مواد البناء والتجهيزات المنزلية، لتقديم عروض وخصومات على منتجاتهم اللازمة لمساكن المواطنين المستفيدين من خدمات «الهيئة».

وتهدف «بيت عامر» إلى توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير وتجهيزه وتأثيثه بما يوفر كل سبل الراحة لهم لينعموا بحياة هانئة سعيدة، ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع راحة المواطنين وسعادتهم في أعلى سلم أولوياتها.

وتتركز الخدمات التي توفرها مبادرة «بيت عامر» على: أعمال الأرضيات، والجدران، والأصباغ، والأدوات الصحية، والتكييف، وأعمال المطابخ، والنجارة، والديكورات، والمصاعد، والأثاث، والسجاد والستائر، والأنظمة الذكية، والأجهزة الكهربائية، والصيانة.

ويوجد في هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة «مستشارك» التي تقدم النصائح والدعم للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص من خلال تقديم خدمة استشارية فنية مجانية للمواطنين، وتقليل الخلافات والمشاكل التي قد تحدث مع مكاتب الاستشارات والمقاولين، والتوعية والتوجيه. ويشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان التي تأسست في أكتوبر 2012 معنية بتطوير وتنفيذ البرامج الإسكانية للمواطنين، واقتراح اللوائح والتشريعات المطلوبة لضمان تقديم هذه البرامج، وتأسيس وصيانة قاعدة بيانات خاصة بالمواطنين، إضافة إلى تحديد أطر وأدوات إشراك القطاع الخاص نحو تحقيق رؤية الهيئة وتطلعاتها.

وتتمحور رؤية «الهيئة» حول توفير مساكن مناسبة لجميع مواطني إمارة أبوظبي، لتتلاءم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم الخاصة. وتتضمن الرؤية تفضيلات المواطنين من حيث (على سبيل المثال لا الحصر) الموقع الجغرافي، التصميم، الحجم، والقيم الثقافية.