تعاون بين «تريندز» و«الأهرام» المصرية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اتفق «تريندز للبحوث والاستشارات» و«مؤسسة الأهرام المصرية» على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل وتوزيع الإصدارات، سواء بشكل مطبوع أو إلكتروني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وعمر النعيمي المدير العام لـ«تريندز»، وماجدة منصور مدير إدارة التوزيع والمطبوعات العربية بمؤسسة الأهرام، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التوزيع والطباعة والنشر، كما بحثا التفاصيل الخاصة بإمكانية طباعة إصدارات «تريندز» في المطابع التابعة لمؤسسة الأهرام.

وقدم الدكتور محمد عبدالله العلي خلال هذا الاجتماع نبذة تعريفية عن «تريندز للبحوث والاستشارات»، ومجالات اهتمامه الرئيسية التي تتوزع بين الجوانب البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية. وأعرب العلي عن تطلعه للتعاون مع مؤسسة الأهرام العريقة والاستفادة من خبراتها في مجال النشر والطباعة والتوزيع، بالنظر لما تمتلكه من منافذ للتوزيع في العديد من الدول العربية.