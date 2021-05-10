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تعاون بين «تريندز» و«الأهرام» المصرية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اتفق «تريندز للبحوث والاستشارات» و«مؤسسة الأهرام المصرية» على تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال تبادل وتوزيع الإصدارات، سواء بشكل مطبوع أو إلكتروني. 
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي شارك فيه الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وعمر النعيمي المدير العام لـ«تريندز»، وماجدة منصور مدير إدارة التوزيع والمطبوعات العربية بمؤسسة الأهرام، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجال التوزيع والطباعة والنشر، كما بحثا التفاصيل الخاصة بإمكانية طباعة إصدارات «تريندز» في المطابع التابعة لمؤسسة الأهرام.
وقدم الدكتور محمد عبدالله العلي خلال هذا الاجتماع نبذة تعريفية عن «تريندز للبحوث والاستشارات»، ومجالات اهتمامه الرئيسية التي تتوزع بين الجوانب البحثية والعلمية والاستشارية والتدريبية. وأعرب العلي عن تطلعه للتعاون مع مؤسسة الأهرام العريقة والاستفادة من خبراتها في مجال النشر والطباعة والتوزيع، بالنظر لما تمتلكه من منافذ للتوزيع في العديد من الدول العربية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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