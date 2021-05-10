الامارات | لجنة تحري الرؤية بالدولة تدعو المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال

شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحري الرؤية بالدولة تدعو المسلمين لتحري رؤية هلال شهر شوال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت لجنة تحري الرؤية بالدولة جميع المسلمين بدولة الإمارات لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1442 هـ، مساء يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري الموافق 11 مايو 2021م.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وتمنت اللجنة أن يعيد الله تعالى شهر رمضان المبارك على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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