الامارات | مواقف المركبات في دبي مجانية لمدة 5 أيام ابتداء من الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف المركبات في دبي مجانية لمدة 5 أيام ابتداء من الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مجانية خدمة المواقف العامة للمركبات في امارة دبي خلال فترة إجازة عيد الفطر، والتي تمتد لخمسة أيام بدءا من 29 رمضان وحتى 3 شوال، حيث سيكون الوقوف مجانا في المواقف على مدار ال 24 ساعة في تلك الأيام في كل انحاء وشوارع الإمارة باستثناء المواقف متعددة الطوابق، على ان يستأنف العمل بالتعرفة ابتداء من 4 شوال.

وتحمل المواقف العامة في دبي الرموز A، B، E، F، وتعكس الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات الاستخدامات، وتتضمن الأمثلة على مناطق الفئة (A) كل الشوارع الواقعة ضمن المنطقة المحصورة بين شارع المركز المالي وشارع زعبيل الثاني، وشارع السعادة «312» وشارع «308» الموازيين لشارع الشيخ زايد بمنطقة بردبي.

وتبلغ تعرفة رسوم خدمة المواقف في دبي في المناطق التي تحمل الرمز A، درهمين لنصف ساعة، في وقت تختلف الرسوم أحياناً وفقاً لرمز المنطقة الذي يعبّر عن نوع وحجم استخداماتها التجارية والسكنية.

ويمكن دفع التعرفة بعدة وسائل تتضمن الدفع بالعملة النقدية في الأجهزة المخصصة والموزعة في أرجاء المواقف، بوضع العملات من فئة الدرهم ونصف الدرهم مقابل المدة المطلوبة لاستخدام الموقف، بالإضافة الى الدفع من خلال التطبيقات الذكية أو باستخدام بطاقة نول، الى جانب إمكانية الدفع من خلال الهاتف المتحرك.

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