الامارات | محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين ومتوفين من السداد بقيمة 2.21 مليار درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يأمر بصرف قروض سكنية للمواطنين وإعفاء متقاعدين ومتوفين من السداد بقيمة 2.21 مليار درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بصرف قروض سكنية وإعفاء متوفين ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود من سداد مستحقات القروض السكنية بقيمة إجمالية بلغت 2.21 مليار درهم، استفاد منها 1656 مواطناً في إمارة أبوظبي.

ويأتي اعتماد صرف هذه الحزمة من القروض السكنية والإعفاءات لعام 2021، تزامناً مع عيد الفطر السعيد، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة الحكيمة على ضمان الاستقرار الاجتماعي وتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة للمواطنين، وتعزيز دورهم في الإسهام بدفع عجلة التنمية في المجتمع.

كما جاءت هذه الحزمة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» لمضاعفة منح القروض السكنية للمواطنين، وتزامناً مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

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