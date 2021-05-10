الامارات | حملة ميدانية على مواقع إنشائية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حملة ميدانية على مواقع إنشائية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، حملة ميدانية على بعض مواقع الإنشاء بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية، بالتعاون مع شركة غنتوت للمقاولات، وذلك بهدف مراقبة تطبيق نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، وتنفيذ قوانين البناء المعمول بها في الدولة.

وعملت الحملة على تشجيع شركات المقاولات والعاملين فيها على متابعة الالتزام بجميع التوصيات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، وعلى الالتزام بأفضل الممارسات المطبقة في قطاع البناء والإنشاء، وكذلك تكريم الملتزمين، وفتح باب التشاور والتواصل مع العمال، التي تعد أحد متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

وروعي في تنفيذ الحملة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» التي أوصت بها الجهات المعنية، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، والحد من انتشار الفيروس، حيث ظل قطاع البناء والإنشاء مستمراً في العمل بفاعلية منذ بداية الجائحة، ومطبقاً لكل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

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