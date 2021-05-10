الامارات | إغلاق مقهى ومركز لياقة بدبي لمخالفة تدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مقهى ومركز لياقة بدبي لمخالفة تدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي مؤسستين، أول من أمس، وخالفت مؤسستين، وأنذرت 26 أخرى، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشملت قرارات الإغلاق مقهى في منطقة رقة البطين، لعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، ومركز لياقة في منطقة النهدة الثانية بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، بسبب الاكتظاظ.

وأوضحت أن نسبة الالتزام التي رصدتها بلغت 98%، حيث نفذت 2179 زيارة تفتيشية ميدانية.

وتجري فرق التفتيش زيارات روتينية، أو مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض غرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في دبي.

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