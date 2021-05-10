الامارات | «استشاري الشارقة» يبحث الاستقرار الوظيفي للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن «استشاري الشارقة» يبحث الاستقرار الوظيفي للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تناولت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مختلف السياسات الرامية إلى توطين الموارد البشرية في سوق العمل بالقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وأهمية تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية وتحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطنين، علاوة على طرح برامج لمتابعة وتقييم عملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وبرامج التدريب والتأهيل للمواطنين الباحثين عن العمل.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر في مقر المجلس صباح أمس، وترأس الاجتماع رئيس اللجنة الدكتور عبدالله موسى البلوشي، وبحثت خلاله التطرق إلى محاور الاجتماع الرئيسة في دراسة ملف التوطين في القطاع الخاص، من خلال إعداد التصورات والمرئيات ذات الصلة بالموارد البشرية للمواطنين في القطاع الخاص، والنظر في مختلف التحديات والتجارب التي تمس المواطنين العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة.

وتطرقت اللجنة خلال نقاشها إلى التنسيق مع الجهات المختصة في هذا الموضوع، ووضع التوصيات التي من شأنها العمل على رفع نسب التوطين وتأمين بيئة للقوى المواطنة في سوق العمل بالقطاع الخاص. وأكد البلوشي أن لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في إطار خطط وتوجهات المجلس الاستشاري تُعنى بدراسة ووضع آليات لتنظيم الموارد البشرية المواطنة في القطاع الخاص، والوقوف على أسباب العزف عن العمل بالقطاع الخاص ومدى الاستقرار الذي يتلاءم مع وضع الكوادر البشرية المواطنة، ومنحها الامتيازات المناسبة والقوانين التي تمكنها من العطاء وعدم التخوف من العمل في هذا القطاع الحيوي.

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