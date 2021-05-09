"نيابة الطوارئ والأزمات" تأمر بحبس شابين خالفا الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من "كوفيد 19"

ابوظبي - سيف اليزيد - أمرت "نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث" بالنيابة العامة للدولة بحبس شابين لمخالفتهما الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت "نيابة الطوارئ والأزمات" في بيان لها إنه وفي إطار الجهود التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة لمكافحة جائحة "كورونا" والحد من انتشارها ومتابعة التزام أفراد المجتمع بالتعليمات التي قررتها الجهات المختصة تم رصد مقطع مصور من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي لشابين أثناء دخولهما إلى أحد المجمعات التجارية في إمارة أبوظبي وقيامهما بتصوير نفسيهما من دون الكمامات إلى جانب ارتدائهما ساعة التتبع الإلكترونية الخاصة بالحجر الصحي ويتفاخران بعدم التزامهما بالتعليمات الصحية والوقائية المفروضة عليهما مخالفين بذلك التدابير الاحترازية المتخذة لمكافحة مرض "كوفيد 19"، مؤكدة أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما بحبسهما على ذمة التحقيق. وأهابت "نيابة الطوارئ والأزمات" بالجمهور الكريم إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن الجهات المعنية حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.