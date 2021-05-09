«النقل المتكامل» يحدد شروط استخدام العبارات البحرية إلى جزيرة دلما

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

حدد مركز النقل المتكامل شروط استخدام العبارات البحرية من والى جزيرة دلما، والتي تتضمن ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، دون الحاجة إلى إلزام الركاب بإجراء فحص كورونا، بما أن العبارات تخدم داخل إمارة أبوظبي التي تتبع مجموعة من إجراءات وقائية واحترازية التي تضمن سلامة وصحة سكان وزوار الإمارة، بالإضافة إلى أن العديد من المسافرين على متن العبارة يعملون في جهات حكومية وخاصة في إمارة أبوظبي والتي تفرض عليهم إجراء فحوصات كورونا بشكل دوري، وعليه لا يلزم مركز النقل المتكامل مستخدمي العبارات في جزيرتي دلما والعالية بإجراء فحص كورونا. يتم الاكتفاء فقط بإتباع جميع الإجراءات الاحترازية المذكورة للحفاظ على سلامة الركاب وفريق العمل. وتتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، قياس درجة حرارة المسافرين للتأكد من أنها ضمن المجال الطبيعي، مع ضمان الالتزام بالتباعد الجسدي بين المسافرين عند شراء التذاكر، بحيث لا تقل المسافة بين الأشخاص عن متر، مع تحقيق التباعد الجسدي بين المسافرين في مناطق جلوس الركاب، بحيث يكون فارق متر بين الكرسي والآخر، وإلزام جميع المسافرين بارتداء الكمامة خلال الرحلة، بجانب التنظيف والتعقيم المستمر لمناطق جلوس الركاب بعد كل رحلة، وكذلك السماح للأسر بالجلوس في مركباتهم خلال الرحلة لتفادي ازدحام الركاب. ويحرص جميع مستخدمي عبارات دلما على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خلال استخدام العبارات البحرية، سواء من خلال اتخاذ عدد من وسائل الأمان الشخصية، مثل حرص الركاب على الابتعاد عن ملامسة الأسطح والسلالم كثيرة اللمس، وقيام البعض بتجنب الدفع النقدي واستخدام التطبيقات، وكذلك لجوء أغلب الركاب لاستخدام الأسطح في الهواء الطلق أفضل من داخلها، كون العبارات تضم سطحاً مجهزاً للركاب يتم تعقيمه بشكل مستمر، مع تعقيم العبارات من الداخل والخارج. وتخدم جزيرة دلما عبّارتان تم تحديث خدمات النقل البحري البحري بهما، هي العبارة «يميلة» والعبارة «الظفرة»، وتستخدم لنقل الركاب والسيارات، وتتمتع بكافة وسائل الأمن والسلامة البحرية، وتخدم سكان الجزيرة من خلال رحلتين بحريتين يومياً، ذهاباً وإياباً، بخلاف الإجازات والعطلات التي تشهد كثافة من مستخدمي النقل البحري.

