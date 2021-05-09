5.2 مليون درهم من سلطان بن راشد الظاهري لـ«صندوق الوطن»

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، عن تلقيه مساهمة مالية جديدة قدرها 5.2 مليون درهم قدمها رجل الأعمال الإماراتي سلطان بن راشد الظاهري دعماً لتحقيق أهداف الصندوق الاستراتيجية المتمثلة بتأهيل كفاءات قادرة على مواصلة مسيرة التطور وتحقيق رؤية دولة الإمارات في الخمسين عاماً القادمة.وتم إطلاق «صندوق الوطن» كمبادرة تجسد المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص في دولة الإمارات، من أجل المساهمة في المشاريع التنموية لدعم مسيرة بناء الوطن من خلال المشاركة في المبادرات وتبني الأفكار والمشاريع الريادية والمبتكرة التي تخدم العملية التنموية في دولة الإمارات، حيث يعمل الصندوق على استقطاب الاستثمارات والإسهامات المجتمعية وتوظيفها في دعم مسيرة التنمية الشاملة، والاستثمار في رأس المال البشري المواطن. و قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ورئيس مجلس إدارة صندوق الوطن:«يثبت رجال الأعمال والقطاع الخاص في دولة الإمارات يوماً تلو الآخر بأنهم نماذج ملهمة ومشرفة في دعم كافة الأنشطة والمبادرات الوطنية التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير في الاستثمار في الإنسان، وتسخير الإمكانات للعمل على تطوير مهاراتنا ومواردنا وكفاءتنا وقدراتنا البشرية التي ستكون الرصيد الأهم ومخزون الطاقة والمحرك الأساسي في مسيرتنا لصناعة مستقبل أفضل نكون فيه بالمركز الأول. وقال معاليه:«تجسد هذه المبادرة والدعم السخي الذي قدمه واحد من رجال الأعمال الإماراتيين وأحد الشخصيات الوطنية القيم الراسخة في مجتمعنا والمتأصلة في نفوس أبناء وطننا التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتساهم أيضاً في تعزيز التكاتف وتحفيز المشاركة المجتمعية للمضي في مسيرة بناء دولتنا وفق تطلعات قيادتنا ورؤيتها المستقبلية لغد أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة. وتوجه معاليه بخالص الشكر والتقدير إلى سلطان بن راشد الظاهري على هذه المساهمة السخية، والدعم الكريم الذي يتجلى من خلاله الحس بالمسؤولية الوطنية، وأهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال الحيوي والمهم في خدمة المجتمع والاستثمار في تنمية مهارات الكفاءات وتطوير القدرات الناشئة وإعدادها لتكون على أتم الاستعداد لتولي زمام المبادرة في مواصلة مسيرتنا التنموية في المستقبل، وصولاً إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعب دولة الإمارات في أن يكون الأفضل وفي المركز الأول على الدوام. وبدوره، قال سلطان بن راشد الظاهري:«نحن سعداء في دعم صندوق الوطن ومبادراته التي تجسد توجيهات القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان وإعداد جيل من القادة في المستقبل لديه المؤهلات والقدرات والمهارات، قادر على تحقيق الأهداف والتطلعات، وتمكنه من بناء اقتصاد معرفي مستدام وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة. فالمساهمة في تمكين الصندوق على توفير البيئة الملائمة لاحتضان المواهب وتزويدها بالمعرفة والخبرة هو واجب وطني علينا، وهو جزء لا يتجزأ من واجباتنا ومسؤولياتنا تجاه مجتمعاتنا كشركات أو رجال أعمال. إلى ذلك، قالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن:«نثمن هذا الدعم السخي والكريم الذي يعكس قيم العطاء والحس بالمسؤولية تجاه الوطن والمجتمع المتأصلة في نفوس أبناء دولة الإمارات، ويشكل حرص رجال الأعمال والشركات الخاصة مواصلتهم المساهمة بدعم الصندوق دليلاً على الوعي والإدراك التام لدورهم في الاستثمار بتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية وتعزيز دورها في رسم ملامح مستقبل أفضل ومشرق للأجيال القادمة.