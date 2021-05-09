الشارقة الخيرية تنفذ مشروع زكاة المال

ابوظبي - سيف اليزيد - وزعت جمعية الشارقة الخيرية مخصصاتها المالية لمشروع زكاة المال البالغة قيمتها 6 ملايين درهم استفاد منها 15 ألفاً ممن تشملهم مصارف الزكاة وذلك استكمالاً لمشاريع الحملة الرمضانية التي يجرى تنفيذها بمخصصات تصل إلى 60 مليون درهم. وقال عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية إن الجمعية تواصل تنفيذ مشروعات الحملة الرمضانية لهذا العام وقد قامت بصرف جميع مبالغ الزكاة المعتمدة لصالح الفئات المستهدفة بعد الانتهاء من إعداد مسودة بجميع الحالات المشمولة ضمن مصارف الزكاة.

وأشار إلى أن الجمعية تراعي الدقة والمصداقية في كل أعمالها الخيرية والإنسانية متوجها بالشكر إلى أصحاب الأيادي البيضاء ممن أخرجوا زكاة أموالهم والتي كان لها أثر كبير في دعم مشروع الزكاة وإنعاش موارد الجمعية.