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الامارات | استئناف الانشطة في المدارس الخاصة بعجمان بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50% للطلبة والعاملين

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الإمارات اليوم- عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي للطوارئ والازمات والكوارث بإمارة عجمان، تقرر استئناف الانشطة المدرسية في المدارس الخاصة في إمارة عجمان على أن لاتزيد السعة الاستيعابية للطلبة والعاملين عن ‎%‎50 مع التقيد بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس .

ويأتي قرار استئناف الدراسة ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والاجراءات الوقائية، حرصا من وزارة التربية والتعليم وفريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي على تأمين صحة وسلامة الطلاب، مع متابعة حثيثة لمستجدات جائحة كوفيد 19، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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