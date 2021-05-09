الامارات | استئناف الانشطة في المدارس الخاصة بعجمان بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50% للطلبة والعاملين

شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف الانشطة في المدارس الخاصة بعجمان بطاقة استيعابية لا تزيد عن 50% للطلبة والعاملين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والفريق المحلي للطوارئ والازمات والكوارث بإمارة عجمان، تقرر استئناف الانشطة المدرسية في المدارس الخاصة في إمارة عجمان على أن لاتزيد السعة الاستيعابية للطلبة والعاملين عن ‎%‎50 مع التقيد بكافة الاجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي قرار استئناف الدراسة ضمن خطة شاملة ترتكز على التزام المؤسسات التعليمية بالتدابير الاحترازية، والاجراءات الوقائية، حرصا من وزارة التربية والتعليم وفريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي على تأمين صحة وسلامة الطلاب، مع متابعة حثيثة لمستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لضمان أعلى معايير السلامة والحماية للطلبة، ولجميع العاملين في الحقل التعليمي من الكوادر التعليمية والإدارية وعمال المساعدة، وبما يمنح المدارس المرونة في الاستجابة لمتطلبات التغيير.

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