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الامارات | السعودية تسجل 942 إصابة جديدة بكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تسجل 942 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد عن تسجيل (942) حالة مؤكدة جديدة لفيروس الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 426384) حالة، من بينها (9572) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1336) حالة حرجة، كما تم تسجيل (1064) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (409740) حالة، وبلغ عدد الوفيات (7072)حالات ، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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