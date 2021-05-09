الامارات | شرطة رأس الخيمة: لا تهاون مع المستهترين بالإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة: لا تهاون مع المستهترين بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي أن عناصر الشرطة لن تتهاون في ضبط المستهترين المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية، معلناً عن وضع خطة متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، والحفاظ على الصحة العامة خلال عطلة العيد، حيث سيتم نشر 100 دورية ستجوب مناطق الإمارة للتوعية وحفظ النظام وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح أنه سيتم نشر عدد من عناصر الشرطة، لمراقبة من يقومون بتعكير صفو أجواء العيد الاحتفالية بأي ممارسات خارجة عن القانون، في سبيل تهيئة بيئة آمنة للترفيه، والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية، كما سيتم تنسيق الجهود مع عدد من الجهات ذات الاختصاص لبذل المزيد من الجهد لتعزيز الأمن والأمان، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم عن كثب، وحمايتهم من مغبة الوقوع في براثن الجريمة أو الإدمان، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح ومراقبتهم حتى لا يكونوا فريسة سهلة للمفسدين.

وأضاف أنه يجب على الجميع الحفاظ على الأمن والاستقرار والوقاية والصحة العامة، بالتعاون مع رجال الشرطة، مضيفاً أن عناصر الشرطة لن تتهاون في ضبط المستهترين المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية، متمنياً أن يكون العيد سعيداً على الجميع.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية، ومركز الاتصال الموحد، بشرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد لتلقي بلاغات الجمهور على الرقم 999 وتلقي جميع الخدمات والرد على استفسارات الجمهور من خلال الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة، في مركز الاتصال الموحد، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس (كوفيد- 19).

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