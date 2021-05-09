الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهاراً

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام ومائل للحرارة نهاراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً خاصة شرقاً مثيرة للغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: شمالية غربية - غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا.. ويحدث المد الأول عند 12:44 والمد الثاني عند 00:43 والجزر الأول عند الساعة 18:14 والجزر الثاني عند الساعة 07:16.

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