الامارات | شرطة رأس الخيمة تنشر 100 دورية لاستقبال عيد الفطر المبارك

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة رأس الخيمة تنشر 100 دورية لاستقبال عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، عن وضع خطة متكاملة لتعزيز الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، والحفاظ على الصحة العامة خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم نشر 100 دورية ستجوب كافة مناطق الإمارة، للتوعية وحفظ النظام وتسهيل انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح أنه سيتم نشر عدد من عناصر الشرطة، لمراقبة من يقومون بتعكير صفو أجواء العيد الاحتفالية بأي ممارسات خارجة عن القانون، في سبيل تهيئة بيئة آمنة للترفيه، والاستمتاع بأجواء العيد الاحتفالية، كما سيتم تنسيق الجهود مع عدد من الجهات ذات الاختصاص لبذل المزيد من أجل تعزيز الأمن والأمان، داعياً أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم عن كثب، وحمايتهم من مغبة الوقوع في براثن الجريمة أو الإدمان، وتوجيههم إلى الطريق الصحيح ومراقبتهم حتى لا يكونوا فريسة سهلة للمفسدين.

وأضاف أنه يجب على الجميع الحفاظ على الأمن والاستقرار والوقاية والصحة العامة، بالتعاون مع رجال الشرطة، مضيفاً بأن عناصر الشرطة لن تتهاون في ضبط المستهترين المخالفين للإجراءات الاحترازية والوقائية، متمنياً أن يكون العيد سعيداً على الجميع بإذن الله تعالى.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية، ومركز الاتصال الموحد، بشرطة رأس الخيمة، على أتم الاستعداد لتلقي بلاغات الجمهور على الرقم (999) وتلقي كافة الخدمات والرد على استفسارات الجمهور من خلال الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، في مركز الاتصال الموحد، داعياً الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات الحكومية المعنية في الدولة للحد من انتشار فيروس (كوفيد 19).

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