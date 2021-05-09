الامارات | غرفة عجمان تستأنف تقديم خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات خلال اجازة العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عجمان تستأنف تقديم خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات خلال اجازة العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت غرفة تجارة وصناعة عجمان عن إستئناف خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات خلال اجازة عيد الفطر المبارك وذلك ضمن حرصها على دعم إستمرارية الاعمال وتقديم الخدمات لأعضاء غرفة عجمان ومنتسبيها.

وأفاد المدير التنفيذي لقطاع معاملات العضوية والخدمات القانونية في غرفة عجمان ـ عبدالله عمر المرزوقي، باستئناف تقديم خدمة إصدار شهادات المنشأ والتصديقات خلال فترة العطلة الرسمية لاجازة عيد الفطر المبارك اعتباراً من التاسع والعشرين من شهر رمضان وحتى الثالث من شهر شوال 1442هـ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لغرفة عجمان " www.ajmanchamber.ae".

مؤكداً حرص غرفة عجمان على تسهيل ممارسة الاعمال وتوفير مناخ إقتصادي يضمن الإستمرارية ويواكب تطلعات اعضاء الغرفة ومتعامليها، وتابع "غرفة عجمان تعمل ضمن منهجية معتمدة للإرتقاء بخدماتها وذلك بتوجيهات من مجلس الإدارة".

وأوضح عبدالله المرزوقي أن غرفة عجمان تحرص على التعاون الفعال مع الجهات الحكومية المعنية لضمان توفير خدمات متكاملة تعزز تنافسية إمارة عجمان الاقتصادية، وتسعى الغرفة إلى تحديث خدماتها بشكل مستمر بهدف تسهيل رحلة أعضائها ومتعامليها تماشياً مع توجهات إمارة عجمان والدولة.

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