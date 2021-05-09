محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تناقش «السعادة» بالقرآن الكريم

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة «قيم السعادة في القرآن الكريم»، ضمن سلسلة من المحاضرات الخاصة بشهر رمضان المبارك، وذلك للمساهمة في زيادة فهم وإدراك القيم الكبرى للقرآن. وقد ألقى المحاضرة ماريا الهطالي عضو الهيئة التدريسية في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وبيّنت أن قيمة السعادة من منظور القرآن الكريم محددة بثلاثة أمور، أولها أن السعادة الحقيقية لا يمكن أن تكون آنية أو مؤقتة، وثانيها أن السعادة الدائمة مرتبطة بمفهوم الرضى والقناعة. وآخرها أن السعادة مقرونة بالضرورة بالعمل الصالح وبطاعة الله والقرب منه.