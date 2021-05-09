تعاون بحثي بين جامعتي الإمارات وإندونيسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

عززت جامعة الإمارات من علاقاتها الأكاديمية بتعاون بحثي جديد مع جامعة إندونيسيا، من خلال بحث مشترك بعنوان «مشاكل في نظرية الرسوم البيانية المتطرفة وتوسيم الرسم البياني» والمتوقع أن يتم الانتهاء من أنشطة المشروع خلال العامين القادمين.

وقال الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي بجامعة الإمارات: إن البحث العلمي يعتبر من الركائز الأساسية التي تقوم جامعة الإمارات العربية المتحدة بدعمها من خلال التعاون الدولي مع أعرق الجامعات العالمية، ويأتي هذا ضمن استراتيجية الجامعة في دعم المخرجات البحثية والمساهمة في بناء الكوادر البحثية التي تساعد وتساهم في نقل المعرفة وبناء اقتصاد معرفي مستدام. وأكد التزام الجامعة بالتركيز على مدّ وتعزيز جسور التعاون الإيجابي البنّاء لما فيه مصلحة الوطن والإنسان.