الامارات | «الصحة» تسحب منتجات عشبية مسرطنة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب منتجات عشبية مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق ومنع استيراد المنتجات العشبية التي تحتوي على مادة تدعى «أكوروس كالاموس»، التي تعد مادة مسرطنة.

وحددت، في تعميم على الجهات الصحة، ثمانية منتجات دوائية مسجلة لديها، تحتوي على هذه المادة، وأسماؤها التجارية هي: «Caspa Drops-Dabur Pil0chek Tablets- Evanova Tablets- M2 Tone syrup- Mentat syrup- PHYT Cough Syrup- UPMood Capsules».

وأوصت الوزارة بتعليق تسجيل المنتجات التي أدرجتها في التعميم، وطالبت الشركة المصنعة بسحبها من القطاعين العام والخاص، كما طالبت ممارسي الرعاية الصحية بعدم صرف أو وصف أي منتج يحتوي على مادة «أكوروس كالاموس». كما طالبت الصيدليات بالتوقف عن صرفها، وفي حال حدوث أعراض جانبية لأحد مستخدميها، دعت إلى إبلاغها فوراً عبر تطبيقها الذكي «UAE RADR».

جدير بالذكر أن «أكروس كالاموس» نبات له أسماء عدة، لكن أشهرها «القصب العطري» أو «القلم الهندي»، ويستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشكلات الجهاز الهضمي، بما في ذلك القرحة والتهاب المعدة وانتفاخ البطن، واضطراب المعدة وفقدان الشهية، كما يُستخدم أيضاً دواء مهدئاً، ولعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، والسكتة الدماغية.

وبعض الناس يمضغون الكالاموس لإزالة رائحة التبغ، ولزيادة إحساسهم بالانتعاش، كما يستخدم في الأطعمة كتوابل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news