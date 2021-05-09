الامارات | 2000 زيارة تفتيش للمنشآت الغذائية بالشارقة خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن 2000 زيارة تفتيش للمنشآت الغذائية بالشارقة خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مساعد المدير العام لقطاع الصحة العامة والمختبرات المركزية في بلدية الشارقة، الشيخة شذى المعلا، لـ«الإمارات اليوم» أن البلدية كثفت زياراتها التفتيشية على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والإجراءات الوقائية والتدابير التي أعلنت عنها وعممتها على المنشآت، في إطار جهودها لتقديم غذاء آمن للمستهلكين، وتعزيز منظومة الصحة العامة في الإمارة، حيث أن الفرق قامت بـ2000 زيارة تفتيشية خلال أسبوع..

وتابعت أن فرق التفتيش زارت مطاعم ومخابز وكافتيريات للتأكد من طرق تحضير الطعام، ونظافة المنشأة، والتزام العاملين بالممارسات الصحية، وحصولهم على بطاقات صحة مهنية، وتدريبهم ضمن برنامج الشارقة لسلامة الغذاء، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأوضحت أن البلدية شكلت فريقاً من 45 مفتشاً لمتابعة مواقع تحضير الطعام والمنشآت الغذائية، فضلاً عن التأكد من التزام المحال بعدم عرض الأطعمة خارجاً، وإصدار التصاريح اللازمة للمنشآت التي تقدم الخدمة خلال ساعات النهار للجاليات غير المسلمة، مشيرةً إلى إصدار نحو 400 تصريح لهذه المنشآت. وأشارت إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير تسعة محاضر مصادرة لمواد غذائية، وسحب 236 عينة لإخضاعها للتحليل.

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