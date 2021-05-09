الامارات | «بلدية دبي» تغلق مؤسسة غذائية ومغسلة لمخالفة تدابير «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية دبي» تغلق مؤسسة غذائية ومغسلة لمخالفة تدابير «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت بلدية دبي مؤسستين أول من أمس، وخالفت أخريين، وأنذرت 32، بسبب عدم الالتزام بتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد، شملت مؤسسات متنوعة. وشملت قرارات الإغلاق مؤسسة غذائية واحدة في نخلة جميرا، لعدم مراعاة مسافة التباعد، ومغسلة في منطقة نايف بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية.

وأوضحت البلدية أن نسبة الالتزام التي رصدتها خلال هذا اليوم بلغت 84%، حيث نفذت 234 زيارة تفتيشية ميدانية، بلغ العدد الكلي الملتزم 197 مؤسسة.

وتجري فرق التفتيش بالبلدية زيارات تفتيشية روتينية وزيارات مبنية على بلاغات المستهلكين، وتفرض الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي. ودعت البلدية الجمهور إلى الإبلاغ عن مخالفات أو ملاحظات بهذا الشأن من خلال التواصل المباشر مع بلدية دبي من خلال الهاتف المجاني 800900، أو من خلال قنوات التواصل الأخرى من خلال نافذة «منتجي» في التطبيق الموحد لبلدية دبي.

وشددت على عدم التهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، المحددة من قبلها، حيث لا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر، وحذرت من تجاوزها، حيث تتدرج الإجراءات بين المخالفة والإغلاق.

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