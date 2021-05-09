الامارات | «الشارقة للضمان الاجتماعي» يضيف علاوة الدرجة العلمية لحساب الاشتراك

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للضمان الاجتماعي» يضيف علاوة الدرجة العلمية لحساب الاشتراك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تعميماً إلى أصحاب العمل في القطاع الحكومي بإمارة الشارقة، الخاضعين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2018، بإضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وأفاد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي، بأنه منذ تأسيس صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضم العلاوات الدائمة التي لها صفة الاستمرارية إلى راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي للمؤمن عليه لدى الصندوق، وعليه تم إصدار التعميم رقم (2) لسنة 2021 بشأن إضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

ولفت الشامسي إلى أن إضافة تلك العلاوة تنعكس لاحقاً على زيادة المعاش التقاعدي وحساب الاشتراك للمؤمن عليه.

مؤكداً أن الصندوق، وفق أهدافه، يعمل دائماً على تقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي من خلال إضافة العلاوات إلى المعاش، ما يعمل على منح المؤمن عليه منافع تأمينية أفضل ويفي بحياة المؤمن عليه ويمنحه الاستقرار والعيش الكريم ويزيد المعاش التقاعدي.

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