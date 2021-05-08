الامارات | «الشارقة للضمان الاجتماعي» يضيف علاوة الدرجة العلمية لحساب الاشتراك

شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة للضمان الاجتماعي» يضيف علاوة الدرجة العلمية لحساب الاشتراك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي تعميماً إلى أصحاب العمل في القطاع الحكومي بإمارة الشارقة الخاضعين لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2018 بإضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وأفاد مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي محمد عبيد راشد الشامسي بأنه منذ تأسيس صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وجَّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضم العلاوات الدائمة والتي لها صفة الاستمرارية إلى راتب حساب الاشتراك في القطاع الحكومي للمؤمن عليه لدى الصندوق، وعليه تم إصدار التعميم رقم (2) لسنة 2021 بشأن إضافة علاوة الدرجة العلمية لراتب حساب الاشتراك.

وأوضح أن احتساب العلاوات عموماً، لاسيما علاوة الدرجة العلمية تتكامل مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في دعوته لكافة الكوادر الوظيفية بحكومة الشارقة على نيل الشهادات العلمية العليا، وتعبّر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهج سموه في تشجيع أبناء وبنات الوطن على استكمال الدراسات العليا لما يقع على عاتهم من العمل على مواصلة التنمية الوطنية لإمارة الشارقة بآفاقها وأهدافها العصرية والحضارية على مستوى كافة دوائر وهيئات حكومة الشارقة، وفي ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العلمية ليكون موظفو إمارة الشارقة من الذكور والاناث من حملة الشهادات العليا في كافة تخصصاتهم ووظائفهم التي يطلعون بها.

ولفت الشامسي إلى أن إضافة تلك العلاوة تنعكس لاحقا على زيادة المعاش التقاعدي وحساب الاشتراك للمؤمن عليه، مؤكداً أن الصندوق ووفق أهدافه يعمل دائما على تقليل الفجوة بين الراتب والمعاش التقاعدي من خلال إضافة العلاوات في المعاش مما يعمل على منح المؤمن عليه منافع تأمينية أفضل يفي بحياة المؤمن عليه ويمنحه الاستقرار والعيش الكريم ويزيد المعاش التقاعدي.

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