الامارات | "الصحة" تسحب وتعلق تسجيل منتجات تحتوي على مادة مسرطنة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تسحب وتعلق تسجيل منتجات تحتوي على مادة مسرطنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سحب وتعليق ومنع استيراد المنتجات العشبية، التي تحتوي على مادة مسرطنة تدعى "اكوروس كالاموس"، وعممت على كافة الجهات الصحة بالدولة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وحددت الوزارة في تعميمها 8 أصناف من المنتجات الدوائية المسجلة لديها، تحتوي على هذه المادة، والتي سيشملها قرار السحب، وأسمائها التجارية هي " Caspa Drops-Dabur Pil0chek Tablets- Evanova Tablets- M2 Tone syrup- Mentat syrup- PHYT Cough Syrup- UPMood Capsules".

وأوصت الوزارة بتعليق تسجيل المنتجات المذكورة، وطالبت الشركة المصنعة بسحبها من القطاعين العام والخاص، كما طالبت جميع ممارسي الرعاية الصحية بعدم صرف أو وصف أي منتج يحتوي على مادة "اكوروس كالاموس".

وطالبت الوزارة جميع الصيدليات بالتوقف عن صرف المنتجات المذكورة، وفي حال حدوث أي أعراض جانبية لأحد مستخدميها، يجب إبلاغ الوزارة فوراً عبر تطبيقها الذكي " UAE RADR"

جدير بالذكر أن أكروس كالاموس، هو نبات له أسماء عديدة لكن أشهرها "القصب العطري" أو "القلم الهندي"، ويستخدم في الطب الشعبي لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي بما في ذلك القرحة والتهاب المعدة وانتفاخ البطن واضطراب المعدة وفقدان الشهية، ويستخدم الكالاموس أيضاً كدواء مهدئ ولعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي والسكتة الدماغية، كما أن بعض الناس يمضغون الكالاموس لإزالة رائحة التبغ، وكمنشط، ولزيادة إحساسهم بالانتعاش، وكمسبب للهلوسة، والبعض الآخر يستخدمون الكالاموس مباشرة على الجلد لعلاج بعض الأمراض الجلدية، كما يستخدم في الأطعمة كتوابل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news