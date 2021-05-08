الامارات | محمد بن راشد يعلن اختتام "حملة الـ 100 مليون وجبة"

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن اختتام "حملة الـ 100 مليون وجبة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اختتام حملة الـ 100 مليون وجبة التي تم إطلاقها بداية الشهر.

وقال سموه في تغريدة على "تويتر": "الإخوة والأخوات ... مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة الـ 100 مليون وجبة التي أطلقناها بداية الشهر .. 385ألف شخص ساهموا معنا في الحملة .. ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ 216 مليون وجبة.. سيتم توزيعها في 30 دولة .. هذه هي دولة الإمارات .. هذا هو شعبها .. وهذه روح رمضان في بلادي الجميلة.."

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