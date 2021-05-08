الامارات | وظائف أكاديمية وفنية بجامعة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف أكاديمية وفنية بجامعة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة العين عن وجود شواغر وظيفية لديها في تخصصات مختلفة بالهيكلين الفني والأكاديمي، داعية الراغبين في التقدم لشغل هذه الوظائف، سواء من مواطني الدولة أو المقيمين على أراضيها، إلى سرعة تحميل السير الذاتية والمؤهلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.

وتضمنت قائمة الشواغر المتاحة، وظيفتي «ممرضة، ومصمم غرافيك»، بالإضافة إلى أساتذة وأساتذة مساعدين وأساتذة مشاركين من حملة درجة الدكتوراه في كل من «علم النفس، الكيمياء الصيدلانية، علوم الغذاء (التخصص الفرعي التغذية)، الرعاية الصحية، إدارة المشاريع، المناهج وطرائق التدريس (تخصص لغة عربية)، العلوم الطبية الحيوية (اختصاص علم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية)».

كما شملت القائمة أكاديميين من حملة الدكتوراه في «التغذية والحمية، الصحافة الرقمية، إعلام رقمي، الهندسة المدنية، الصيدلة السريرية، الهندسة، البرمجيات، علوم الحاسوب».

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