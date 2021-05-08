«قيم العلم في القرآن» في محاضرة بجامعة «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرتها الفكرية الحادية عشرة بعنوان«قيم العلم في القرآن الكريم»، ألقاها الأستاذ الدكتور محند أو إدير مشنان مفتش مركزي مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائر، وأستاذ التعليم العالي من جامعة الجزائر1، وجاءت المحاضرة تحت عنوان: «قيم العلم في القرآن الكريم».

تناولت المحاضرة جوانب عدة أبرزت خلالها أهمية العلم كونه أول القيم التي ابتدأ بذكرها القرآن الكريم، فقد وردت كلمة العلم ومفرداتها مئات المرات في كتاب الله، فضلاً عن أهميته الكبيرة كقيمة من القيم الكبرى للقرآن في السنة التكوينية والسنة التشريعية.

وأكد أن العلم مفتاح لتنظيم كل تفاصيل الحياة البشرية، وبالتالي فإن القراءة هي مفتاح العلم. وبيّن أن أساس قيام الحضارة الإنسانية يعتمد عل 3 نقاط رئيسة، وهي الأساس المادي والطاقة البشرية والعلم وأن نقص أي من هذه العناصر لا ينتج حضارة، فأساس نهضة الأمم والتطور التكنولوجي والبشري هو العلم، فبالعلم تبنى جسور العلاقات الإنسانية. وأشار د. محند إلى أن العقل هو آلة العلم وأنه بقدر ما يستخدم البشر عقولهم بقدر ما تكون إنجازاتهم كبيرة، فالعقل قرين العلم في آيات القرآن الكريم.