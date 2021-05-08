الامارات | 6 إجراءات تنظيمية لامتحانات أصحاب الهمم في المدارس والمنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إجراءات تنظيمية لامتحانات أصحاب الهمم في المدارس والمنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، ستة إجراءات لتنظم عملية امتحانات نهاية العام الدارس الجاري، للطلبة أصحاب الهمم، سواء في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر أو في الصف الثاني عشر.

وأوضحت المؤسسة في «دليل استعداد المدرسة الإماراتية لامتحانات الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري»، أن الإجراءات تتضمن أن تكون جميع امتحانات أصحاب الهمم في الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر إلكترونياً عن بعد «في المنزل»، موضحةً أن الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «تعديل المنهج والامتحانات»، فإنه يتم تقييمهم من قبل معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية، أما أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/‏‏ تكييف»، فإنهم يخضعون للامتحان الإلكتروني نفسه المعد لبقية الطلبة.

وفي ما يخص أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر، الذين سيؤدون الامتحانات في المدارس، ستُشكل لجان خاصة بهم في المدرسة تناسب حالة كل طالب، وسيتم تزويد المدارس من قبل فريق أصحاب الهمم ببيانات الطلبة من هذه الفئة، مع تحديد نوع الخدمات الواجب تقديمها لكل طالب خلال فترة الامتحانات، وتوفير فريق اختصاصي من التعليم الدامج أو دعم التربية الخاصة، وذلك خلال فترة الامتحانات، لمتابعة هؤلاء الطلبة.

وذكر الدليل ردود المؤسسة على استفسارات ذوي الطلبة حول نقاط عدة، منها أن المدارس ستزود الطلبة بمواعيد الامتحانات وفق الجداول الامتحانية المعتمدة، ولابد أن يكون التواصل مع المدرسة قبل بدء أسبوع من بدء الامتحانات على الأقل، ويكون التواصل مباشرة على الخط الساخن للمدرسة وإعلامهم بالمشكلة، مشددة على منع تداول الأدوات مع الزملاء، وضرورة إخطار المعلم عند الحاجة للقرطاسية.

وشددت المؤسسة على إلزام الطلبة الصفوف من الرابع حتى الحادي عشر بفتح كاميرات حواسيبهم الآلية، وارتداء الزي المدرسي، أثناء أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري التي ستجرى على منصة «Swift Assess»، وضرورة إجراء طلبة الصف الثاني عشر فحص «كوفيد - 19»، مؤكدةً أن أسئلة الامتحانات ستكون قاصرة على مقررات الفصل الدراسي الثالث.

وحددت المؤسسة في دليل الاستعداد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، إجراءات عدة، منها توزيع طلبة الصف الثاني عشر بمدارس التعليم الخاص المطبقة لمنهج وزارة التربية والتعليم ومدارس التسامح على مدارس التعليم العام الحكومية، وستحدد جداول التوزيع لاحقاً، وتوزيع الطلبة على القاعات الدراسية «الصفوف» بحيث لا تزيد القاعة على 50% من طاقتها الاستيعابية، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بهم إلى المدرسة «مع الشاحن»، وإخطار الطلبة بضرورة إحضار الآلة الحاسبة الخاصة بهم في المواد التي تستدعي استخدام الآلة الحاسبة.

الالتزام بالإجراءات الاحترازية

دعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم»، الطلبة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الواردة في «دليل الإجراءات الاحترازية»، ولا تتعدى صلاحية فحص «كوفيد - 19» سبعة أيام، والالتزام بالزي المدرسي عند التوجه إلى المدرسة. وطالبت إدارات المدارس التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواردة خلال فترة الامتحانات، والتأكد من شخصية الطالب عند الحضور للمدرسة، وحصر الطلبة المتغيبين عن أداء الامتحان في المدرسة، وتحديد سبب الغياب، مع ضرورة رفع كشف بأسماء الطلبة المتغيبين، والذين تعرضوا لمشكلات تقنية خلال تأدية الامتحان، وذلك بعد الانتهاء من الامتحان مباشرةً.

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