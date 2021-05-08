الامارات | شرطة دبي تداوي 8885 مريضاً عبر خدمة «التطبيب عن بعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تداوي 8885 مريضاً عبر خدمة «التطبيب عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير المركز الصحي لشرطة دبي، المقدم طبيب استشاري بدر سلطان بن قبا، إن مبادرة خدمة «التطبيب عن بعد» التي أطلقها المركز العام الماضي مع بداية أزمة تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، نجحت في خدمة 8885 مريضاً عبر التواصل عن بعد مع الأطباء وتشخيص حالتهم، متابعاً أنه تم تقديم خدمة توصيل الأدوية مجاناً إلى 2162 مريضاً في كل من إمارات دبي والشارقة وعجمان، منهم 1412 مريضاً تم إيصال الأدوية لهم بالتعاون مع «بريد الإمارات».

وأكد بن قبا، أن المبادرة نجحت في تحقيق أهدافها والمواكبة لأهداف شرطة دبي والدولة في مواجهة الفيروس والحد من انتشاره، وتحقيق التباعد الجسدي بين الأفراد، مع الوصول لأعلى مستويات الرعاية الصحية الافتراضية باستخدام التقنيات المتوافرة، والحفاظ على سلامة المراجعين والكادر الطبي والإداري من الإصابة بالفيروس.

وأوضح أن المبادرة تتمثل في تقديم الخدمات والاستشارات الطبية عبر الهاتف أو مكالمات الفيديو المباشر مع المريض، وذلك بعد حصوله على موعد عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، ثم يتواصل معه الطبيب لاحقاً ويتعرف منه إلى الأعراض التي يعانيها، ويشخص حالته، ويزور المريض المركز في حال استدعت حالته إجراء فحوص لتشخيص حالته.

وبيّن أن الفئة المستهدفة هم مستحقو العلاج في المركز الصحي من أصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم وأمراض القلب، بالإضافة إلى أمراض نقص المناعة والأمراض التي يمكن تطبيق الخدمة لهم حسب المعايير الطبية.

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