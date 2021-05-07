طقس الإمارات المتوقع غدا السبت

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، مع فرصة تكون سحب ركامية ممطرة بعد الظهر شرقاً، مع ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 11:00 والمد الثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:10 والجزر الثاني عند الساعة 06:09.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:05 والمد الثاني عند الساعة 19:56 والجزر الأول عند الساعة 13:56 والجزر الثاني عند الساعة 02:37.