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«الصحة»: تقديم 141,283 جرعة من لقاح كورونا والإجمالي يتجاوز 11 مليوناً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 141,283 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.
بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,048,547 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 111.71 جرعة لكل 100 شخص.

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يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على المسبب لمرض كوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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