سلطان بن احمد القاسمي يتوّج «نجم المجالس»

ابوظبي - سيف اليزيد - توّج الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام الفائزين ببرنامج المنافسات الثقافي الاجتماعي «نجم المجالس» الذي يبث على إذاعة الشارقة، حيث نال جائزة المركز الأول عائلة حميد الحمادي، من مجلس ضاحية واسط، والبالغ قدرها 60 ألف درهم، فيما حلت في المركز الثاني عائلة حسين كرم إبراهيم، من مجلس ضاحية واسط، وحصدت جائزة قدرها 40 ألف درهم، أما المركز الثالث فذهب لعائلة شهد فرج عبيد، من مجلس ضاحية الخالدية، وحصلت على 20 ألف درهم، وقدّم البرنامج جوائز للمراكز من الرابع حتى العاشر قدرها 5 آلاف درهم لكل منها.

وجاء حفل التتويج الذي عقد مساء أمس الأول الخميس بقصر الثقافة، بحضور كل من محمد حسن خلف، مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام وعبير الشاوي، مدير إذاعة الشارقة.

وشهد البرنامج على مدى 24 حلقة منافسات بين الفرق المشاركة في موسم هذا العام الذي بثت حلقاته من مسرح قصر الثقافة على الهواء مباشرة، بالإضافة إلى النقل المباشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق مرايا.

ويعد البرنامج، الذي قدم حلقاته جمال السميطي ومريم العاجل، من أبرز مسابقات إذاعة الشارقة في الشهر الفضيل، وجاء من انتاج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، واستهدف تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة الواحدة، عبر وضعهم في مواقف تتطلب التكاتف والتعاون الكامل للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المنتقاة بعناية، وأتاح الفرصة لأفراد الأسر لإبراز مواهبهم وزرع روح المنافسة بين العائلات بمختلف فئات أفرادها العمريّة.

اعتمد البرنامج في كل حلقة على استضافة متسابقين تجمعهم حدود مجلس الضاحية التابعة لهم، بالتنسيق مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، ويتكون كل فريق من 3 أشخاص و 2 احتياط لكل عائلة من الدرجة الأولى والثانية، فيما اقتصر الحضور في مسرح قصر الثقافة على المتسابقين دون الجمهور، التزاماً بالاحترازات الوقائية.

وتنوعت أسئلة البرنامج بين الموضوعات الثقافية والاجتماعية والوطنية والتراثية والرياضية والعلمية، مما خلق تنافساً ومنح الجمهور حزمة معلومات رافقها الكثير من التشويق والحماس والأجواء الاجتماعية الحميمية التي رافقت «نجم المجالس» والعائلات المشاركة فيه.

تم اختيار المتسابقين بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة وفق مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، ومن ثم أجريت القرعة لتحدي جدول المسابقة عبر تطبيق zoom، وتأهلت الفرق، وفقاً لتجميع النقاط في الدور الأول والثاني والثالث، وفي المراحل الأخيرة اعتمد نظام خروج المغلوب.

شارك في الدور الأول 36 فريقاً، وتأهل للدور الثاني 24 فريقاً، ووصل إلى الدور الثالث 12 فريقاً، ثم 8 فرق تأهلت منها للدور نصف النهائي 4 فرق، وتحددت المراكز الثلاثة الأولى أخيراً في الحلقة النهائية.