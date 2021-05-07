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بدء رصد مخالفة عدم ترك مسافة بين المركبات في أم القيوين

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت القيادة العامة لشرطة أم القيوين،أنها ستبدأ بتطبيق المنظومة الذكية لرصد المخالفات المرورية الناجمة عن عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات على طرقات إمارة أم القيوين.وحددت المادة (52) من قانون السير والمرور، غرامة 400 درهم و4 نقاط مرورية لمخالفة «عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية».

ويأني ذلك تجسيدا للدور الكبير لوزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة السائقين ونشر الأمن والأمان على الطرقات، وللحد من وقوع الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وخسائر في الأرواح والممتلكات، والتي يتسبب فيها بعض السائقين، نتيجة لعدم تركه مسافة كافية بينه والمركبة التي أمامه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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