ضمن مبادرات رمضان.. الإمارات ترسل طائرتين إلى السنغال وسيراليون

ابوظبي - سيف اليزيد - أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سعادة سلطان علي الحربي سفير الدولة لدى جمهورية السنغال : " ترتبط دولة الإمارات والسنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة، مؤكداً أن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين و حرصها على دعم الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.

وأضاف سعادته إن هناك تواصلاً وتنسيقاً بين دولة الإمارات والسنغال على المستويات كافة، وذلك بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف، وأن وصول الطائرة اليوم دليل إضافي على التعاون المثمر و الشراكة المتصاعدة بين البلدين. جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليونين من العاملين في المجال الصحي.

وعلى الصعيد نسفه، أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم طائرة تحمل على متنها 50 طنا من المواد الغذائية إلى جمهورية سيراليون و ذلك ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سعادة سلطان علي الحربي سفير الدولة لدى السنغال السفير غير المقيم لدى سيراليون : " أخذت دولة الإمارات على عاتقها التعاون مع الدول الشقيقة و الصديقة في الظروف و الأوقات كافة .. وتأتي هذه الطائرة ضمن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة و قيادتها الرشيدة و الذي يرتكز على التضامن خاصة خلال هذا الشهر الفضيل ".

وأضاف : " أرسلت دولة الإمارات في 10 مايو من العام الماضي طائرة على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون لدعم أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية وتعزيز جهودهم في احتواء فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي.