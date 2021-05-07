الامارات | "الصحة" تقدم 141283 جرعة من لقاح "كوفيد-19"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تقدم 141283 جرعة من لقاح "كوفيد-19" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 141,283 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,048,547 جرعة وبمعدل توزيع للقاح 111.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.

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