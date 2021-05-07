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الامارات | أم القيوين: منظومة ذكية لرصد مخالفات عدم ترك المسافة بين المركبات

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أم القيوين ـ الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت القيادة العامة لشرطة أم القيوين، تطبيق المنظومة الذكية لرصد المخالفات المرورية الناجمة عن عدم ترك المسافة الكافية بين المركبات على طرقات إمارة أم القيوين قريبا، وذلك تجسيدا للدور الكبير لوزارة الداخلية في الحفاظ على سلامة السائقين ونشر الأمن والأمان على الطرقات.

 وتنص المادة ( 52 ) من قانون السير والمرور: "عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، الغرامة 400 درهم و 4 نقاط مرورية" ، وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة وخسائر في الأرواح والممتلكات، والتي يتسبب فيها بعض السائقين نتيجة لعدم تركه مسافة كافية بينه وبين المركبة التي أمامه.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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